Son Dakika: Fenerbahçe'den transferde bir çalım daha! İsmail Kartal 7 ismin biletini kesti...

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Süper Lig'de 9 yıldır şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe, bu sezon mutlu sona ulaşmak için transferde atağa kalktı. Başkanlığının ilk 5 sezonunda genç, gelecek vadeden ve satışından para kazandıracak oyuncuların transferine ağırlık veren Başkan Ali Koç, takımı hedefe ulaştıracak kalite ve tecrübeye sahip isimlerle anlaşmayı tercih etti.

ZİRVE YARIŞI STRESİNİ İYİ BİLİYORLAR

Fenerbahçe’nin bu yaz kadrosuna kattığı tüm yabancılar geçmişte kendi liglerinin en iyi takımlarında oynadılar ve toplamda 23 kupa kazandılar. Sarı lacivertli yönetimin ‘şampiyonluk yarışı stresi’ deneyimine sahip oldukları için tercih ettiği bu isimler içinde en ünlüsü olan Edin Dzeko, 3 ülkede 10 kupa kaldırdı. 2008-09 sezonunda Wolfsburg ile Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, daha sonra kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Manchester City’de 2 Premier Lig ve 1’er İngiltere Kupası, Lig Kupası, Süper Kupa kazandı. Dzeko, Fenerbahçe’den önceki takımı İnter’de de 2’şer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu tattı.

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24 YAŞINDAKİ SZYMANSKİ’NİN 4 KUPASI VAR

Yılın en büyük transfer sürprizi olan Sırp yıldız Dusan Tadic, geçtiğimiz 5 sezon forma giydiği Ajax’ta, 3 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kazanıp, kulübün efsaneleri arasına girdi. Bu yaz kadroya katılan Polonyalı kanat oyuncusu Sebastian Szymanski henüz 24 yaşında olmasına karşın 4 kupa zaferi yaşadı. Legia Varşova’a 2 Polonya Ligi ve 1 Polonya Kupası kazanan Szymanski, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord’da da Hollanda Birinci Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

DJİKU VE UMUT’UN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Fenerbahçe’nin ilk transferi olan Ryan Kent, geçtiğimiz 4 yıl forma giydiği Glasgow Rangers ile 1’er İskoçya Ligi ve İskoçya Kupası kaldırdı. Son 4 sezonu Udinese’de geçiren ve 1-2 gün içinde imza taması beklenen Rodrigo Becao da 2018-19 sezonunda CSKA Moskova ile Rusya Kupası’nı kazandı. Fenerbahçe’nin bu yaz kadrosuna kattığı 6. yabancı olan 28 yaşındaki Alexander Djiku, her ne kadar şampiyonluk yaşamamış olmasa da, geçen yıl ülkesi Gana’da ‘Yılın Futbolcusu’ seçilmişti. Bu yılın tek yerli transferi olan 30 yaşındaki Umut Nayir de kupa kazanmadı ancak tecrübesi ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle takdir toplayan bir forvet oyuncusu.

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TRANSFERLEİN YAŞ ORTALAMASI 29.8, SADECE SZYMANSKİ’YE BONSERVİS ÖDENDİ

Başkanlık döneminin en yaşlı transferlerini gerçekleştiren Ali Koç’un kadroya dahil ettiği 7 yeni futbolcunun yaş ortalaması 29.8... Boşnak futbolunun 37 yaşındaki efsanesi Edin Dzeko kulüp tarihinin en yaşlı transferleri arasına girerken, Dusan Tadic de 34 yaşında. Sarı lacivertli kulübün bu yaz kadrosuna kattığı oyuncuların en genci ise, 24 yaşındaki Sebastian Szymanski.

Polonyalı 10 numara ayrıca Fenerbahçe’nin bu sezon bonservis bedeli ödeyerek Transfer ettiği tek futbolcu unvanını unvanına. Sarı lacivertli kulüp büyük umutlarla renklerine bağladığı Szymanski için Dinamo Moskova Kulübü’ne 9.75 milyon Euro ödeyecek.

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30 KULÜP İSTEDİ AMA FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ

Beş sezon forma giydiği Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic’in Fenerbahçe ile anlaşması Hollanda medyasında büyük yankı yarattı. De Telegraaf gazetesi, Sırp futbolcuya gelen tekliflere dikkat çekerek, “Ajax ile sözleşmesini feshettiği günden itibaren Dusan Tadic’in menajerine 6’sı Suudi Arabistan’dan olmak üzere 30 kulüp resmi teklifte bulundu ancak o Fenerbahçe’yi seçti” denildi.

BEŞİKTAŞ'A BİR ÇALIM DAHA

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın da Transfer gündeminde yer alan Lyanco için harekete geçti. DHA'nın haberine göre; sarı-lacivertlilerin, Southampton forması giyen Brezilyalı savunmacı ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Son detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi Premier Lig olmak üzere 30 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

ZAHA İÇİN SPONSOR BULUNDU

Wilfried Zaha'nın transferini gerçekleştirebilmek için sponsor buldu. Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten sonra bir yıldızı daha bitirmek için kollarını sıvadı.

HaberGlobal'e göre; Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'nın transferi için sponsor buldu. Haberde, sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için daha yüksek bir bütçe oluşturduğu kaydedildi. Oyuncunun onay vermesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Wilfred ZAHA ile son bir görüşme gerçekleşecek ve sarı-lacivertli kurmaylar, Zaha'dan 24 saat içinde bir karar vermesini isteyecek. Fenerbahçe'nin Zaha transferinin gerçekleştirilememesi halinde Tadic dışında bir yıldız transferi daha yapacağı aktarıldı.

LIVAKOVIC VE BECAO AN MESELESİ

Transferde son olarak Dusan Tadic'i kadrosuna katan ve iki önemli transferi daha kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok. Yönetim, şimdi de orta sahada hedefine koyduğu yıldız ismi kadroya katmayı planlıyor.

Sarı-Lacivertliler’de şimdi sıra Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao’ya geldi. Kanarya, Livakovic için Dinamo Zagreb’le 9+1 milyon Euro’ya anlaştı. Hırvat file bekçisiyle de 3 milyon Euro maaşa el sıkışıldı. Rodrigo Becao transferinde de her şey tamam. Brezilyalı savunmacıyla da zaten el sıkışılmıştı.

Fenerbahçe’nin her iki transfer için de resmi açıklamayı yapması ve Livakovic ile Becao’yu İstanbul’a getirmesi bekleniyor.

BİR ORTA SAHA DAHA GELİYOR

Transferde şov yapan yönetimin durmaya da hiç niyeti yok. Şimdi sıra orta sahaya yapılacak takviyeye geldi. Bu bölge için Nicolas Dominguez, Renato Sanches ve Mario Pasalic için girişimlerde bulunulmuştu.

Fenerbahçe’nin radarına giren son isim ise Yves Bissouma oldu. Tottenham’nın 2022’de 30 milyon Euro’ya transfer ettiği Malili orta saha için çalışmalar başladı. Sarı- Lacivertliler, 26 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Bissouma’nın menajeriyle de temasın kurulduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

YABANCI SAYISI ARTIYOR

Fenerbahçe’nin yaptığı 6 transferin 5’i yabancı oldu. Süper Lig’de yeni sezonda 14 yabancı kuralı devam ediyor. Açıklanması beklenen Becao ve Livakovic ile birlikte Sarı- Lacivertliler’in kadrosunda yurt dışı pasaportlu futbolcu sayısı 19’a yükselecek. transfer çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

7 AYRILIK KAPIDA

İsmail Kartal bu sezonki kadro planlamasında Joao Pedro, Willian Arao, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’u düşünmüyor. Gelen tekliflerin hepsi değerlendirilecek.