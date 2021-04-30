Son Dakika: Fenerbahçe'den TFF'ye 'kural hatası' başvurusu! Alanyaspor maçının tekrarı isteniyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, golsüz eşitlikle tamamlanan Aytemiz Alanyaspor maçında sarı lacivertli kulübün aleyhine kural hatası yapıldığı gerekçesiyle müsabakanın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracağını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta hakem değil kural hatası yapıldığına vurgu yaptı.

"HAKEM DEĞİL KURAL HATASI NEDENİYLE MAÇ TEKRARI GEREKİR"

Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.



Süper Ligin 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.



Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.



Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.



Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.



Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.





FENERBAHÇE HANGİ POZİSYON İÇİN 'KURAL HATASI' DİYOR

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının 28. dakikasında Enner Valencia'nın ceza saha içerisinde Steven Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazanmıştı.

Müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, söz konusu pozisyonda önce beyaz noktayı göstermiş ancak devamında VAR incelemesi neticesinde Mesut Özil'in pas verdiği anda Enner Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etmişti.

MURAT FEVZİ TANIRLI: KURALDA BELİRTİLEN DURUM BU POZİSYONLA İLGİLİ DEĞİL

Hürriyet Gazetesi yazarı Murat Fevzi Tanırlı, tartışmalı pozisyon ve IFAB kuralıyla ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Kuralda belirtilen durum Valencia'nın pozisyonu ile ilgili değil. Çünkü burada top, direkt olarak aktif alana doğru yönlendiriliyor ve o topu kazanmaya doğru iki oyuncudan hareketlenme var. Eğer ofsayt pozisyonu oluşmadan, topun atıldığı aktif alanda olmayan, ceza alanının başka bir yerinde bir faul olsaydı kural kitabındaki tanımlamaya uygun olurdu. Kural hatası olması için verilen kararla alakasız oyunu başlatmış olması gerekir. Ofsayt verildi ama hakem atışıyla başlatıldı gibi. Pozisyon başlamamış ve orta gönderilmemiş olsa, Valencia pasif ofsaytta olsa ve faul yapılsa penaltı verilirdi."

DENİZ ÇOBAN: KARARI VAR DEĞİL HAKEM VERMELİYDİ

Yayıncı kuruluşta pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Çoban ise şu yorumu yaptı:

"Bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt olarak değerlendirilemez. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok. Burada söyleyeceğimiz tek şey savunmanın pozisyon almasını engelleyecek şekilde koşu yolunda bulunuyor. VAR dedi ki 'Ofsayt ver'. Hakem, ofsayt verdi. Ama bu bir yorum gerektiren pozisyon. VAR yorum gerektiren bir pozisyona coğrafi tespit yapıyormuş gibi 'Ver ofsaytı başla' diyemez. 'Gel izle' diyecek. Nihai karar tartışmalıdır. Ciddi bir prosedür hatası var. Bir oyuncunun şeklen ofsaytta bulunması ihlal değildir. Bu bir yorum işidir. Bu karar, hakemin olmalıydı. Bu göreceli bir karardır. Bana göre hakem burada ofsayt kararı yaptıysa doğru karardır. Ama bunu hakemin yapması gerekirdi. VAR hakemi yapamaz. 'Valencia, rakibinin topa koşmasını engelledi' diyorsanız o zaman tamam. Ama diğer hiçbir şekilde ofsayt olamaz. Bu, yorum gerektiren bir pozisyon. Bu pozisyon, 2+2=4 etmez. Bu karar, VAR'ın kararı olamaz Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararı olmalıdır."

AHMET ÇAKAR: BEN DEMİYORUM KURAL ÖYLE

Penaltının iptal edilmesiyle ilgili eski futbol yorumcusu, eski FIFA hakemi Ahmet Çakar şu paylaşımı yapmıştı:

"FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-F.Bahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır"

IFAB KURALI NE DİYOR?

- Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

- Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.

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