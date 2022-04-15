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Son Dakika: Fenerbahçe'den TFF ve tazminat açıklaması

#Fenerbahçe#Tazminat#TFF
Son Dakika: Fenerbahçeden TFF ve tazminat açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı.

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İŞTE O AÇIKLAMA

3 Temmuz Kumpası’nın mağduru Fenerbahçemizin bu süreçte uğradığı zararların tazmini talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı açılan davanın ilk duruşması 10 Mart 2022 tarihinde görülmüştü.
 
Bu duruşmada, TFF’nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı.
 
TFF’nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir.
 
Davalının (TFF) bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde dosya reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edilecektir.
 
Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç Kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir.
 
Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız.
 
Kamuoyuna duyurulur.

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#Fenerbahçe#Tazminat#TFF

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