Son Dakika | Fenerbahçe'den süper kadro!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yönetici Metih Sipahioğlu’nun daha 5 gün önce yeni sezon bütçesinin yüzde 35 oranında küçüleceğini açıkladığı Fenerbahçe Öznur Kablo 2020-21’e müthiş bir kadro ile girmeye hazırlanıyor. Sipahioğlu’nun “Oyuncu net maaş bütçemiz 1.3 milyon dolar olarak belirlendi” sözlerinin ardından dün sarı lacivertliler bu sezon EuroLeague’in en iyi koçu seçilen ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lapena önderliğinde kadro yapılandırmasının tamamladığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

4 yeni transfer

Sözleşmeleri devam eden kaptan Tuğçe Canıtez ve Cecilia Zandalasini ücretlerinde fedakârlık yaparak indireme giderken bu 2 oyuncunun sözleşmeleri 1’er yıllığına yenilendi. · Sözleşmeleri biten milli oyuncular Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun ve Kiah Stokes ile de 1’er yıllık sözleşme yenilendi. · WNBA’in önemli oyun kurucularından ABD’li Jasmine Thomas ile 1 yıl, WNBA ve EuroLeague’in yıldız skoreri ABD’li Kayla McBride ile 1 yıl, bu sezon NCAA’den WNBA’e geçerken 2. sıradan draft edilen Alman Satou Sabally ile 1 yıl, Fenerbahçe’de geçirdiği 2 yılda 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra geride kalan sezonu Elazığ İl İdare’de geçiren Kia Vaughn ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ayşe Cora ve Esra Ural'a veda edildi

Fenrbahçe Öznur Kablo’da altyapıdan 3 oyuncu da A takıma alındı. Ayrılan isimlere ise “Uzun yıllar kulübümüze hizmet etmiş Ayşe Cora ve Esra Ural Topuz başta olmak üzere aldığımız 2 kupada payı olan ve bizlerle olamayacak tüm sporculara teşekkür eder, yollarının açık olmasını dileriz” açıklamasıyla veda edildi.