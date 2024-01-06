Son dakika: Fenerbahçe'den Rade Krunic için Milan'a yeni teklif!

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Trendyol Süper Lig'de topladığı 43 puanla liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, gözünü devre arası transfer dönemine çevirmişti. Şampiyonluk yolunda problem yaşamak istemeyen sarı - lacivertliler, takviyeler için çalışmalarına başlamıştı.

BRANCO, İTALYA'YA GİTMİŞTİ



Orta saha transferi için sezon başında da nabız yokladığı Rade Krunic için yeniden harekete geçen sarı - lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, İtalya'ya gitmişti.

YAPILAN TEKLİF...



Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Milan'a 4 milyon euroluk teklif sundu.



İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist üretemedi ve 896 dakika süre aldı.

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