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Son dakika: Fenerbahçe'den Rade Krunic için Milan'a yeni teklif!

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Rade Krunic
Son dakika: Fenerbahçeden Rade Krunic için Milana yeni teklif
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 15:08

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve sezon sonunda hem Türkiye'de hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önceliğini stoper ve orta saha takviyesine veren sarı - lacivertlilerin sezon başında da gündemine gelen Rade Krunic için yeniden harekete geçmişti. Fenerbahçe'nin Krunic için Milan'a yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

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Trendyol Süper Lig'de topladığı 43 puanla liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, gözünü devre arası transfer dönemine çevirmişti. Şampiyonluk yolunda problem yaşamak istemeyen sarı - lacivertliler, takviyeler için çalışmalarına başlamıştı.

BRANCO, İTALYA'YA GİTMİŞTİ

Orta saha transferi için sezon başında da nabız yokladığı Rade Krunic için yeniden harekete geçen sarı - lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco, İtalya'ya gitmişti.

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YAPILAN TEKLİF...

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Milan'a 4 milyon euroluk teklif sundu.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist üretemedi ve 896 dakika süre aldı.

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Son dakika: Fenerbahçeden Rade Krunic için Milana yeni teklif

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Rade Krunic

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