Fenerbahçe'den Ömer Erdoğan sürprizi!

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Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona eriyor. Alınan başarısız sonuçların ardından geleceği tartışılan Portekizli hoca, Galatasaray derbisini kazanarak çıkışa geçmenin sinyallerini vermişti.

Sabah'ın haberine göre; Ancak önce Avrupa Ligi'ne veda edilmesi ardından Göztepe deplasmanından 1 puanla dönülmesi tecrübeli teknik adamın kredisini tüketti. Pereira'yı görevden almaya hazırlanan Ali Koç, rotasını Çin'e çevirdi.

Sezon başında temas kurulan Slaven Bilic için ikinci kez harekete geçildi. Hırvat teknik adam, Pereira'dan önce düşünülmüş ancak Beijing Guoan ile tazminat sorununu çözemediği için görevden ayrılamamıştı.

Hırvat hoca, ocak ayı için Çin kulübü yetkililerinden söz almıştı. Fenerbahçe, Pereira ile beklenen çıkışı yakalayamazsa süreci hızlandırıp Slaven Bilic'i takımın başına getirecek.

Olumsuz bir tabloda ise Farioli ve Hatay'ın teknik direktörü Ömer Erdoğan gündeme girecek.

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