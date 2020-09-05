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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, Macaristan maçı sonrası Milli Takım kadrosundan çıkarılan Mert Hakan Yandaş'ın durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.


Açıklamada, Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı aktarıldı.

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Mert Hakan Yandaş açıklaması

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