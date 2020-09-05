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Son Dakika | Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Macaristan maçı sonrası Milli Takım kadrosundan çıkarılan Mert Hakan Yandaş'ın durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli takımda sakatlık yaşayan Mert Hakan'ın durumuna ilişkin "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı aktarıldı.
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