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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması!
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Haber Giriş: 07.08.2020 - 20:16,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması!
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Fenerbahçe, Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Spor Arena Özel | Fenerbahçe, Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk konusunda anlaşmaya vardı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Medical Park ve Liv Hospital ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Fenerbahçe, Acıbadem Sağlık Grubu ile 3 yıllığına anlaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy ile Mehmet Ali Aydınlar'ın, 2 hafta önce bir araya geldiği ve sonraki süreçte tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Henüz anlaşmanın rakamları netleşmezken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması ve 10 Ağustos Pazartesi günü futbolcuların Acıbadem Grubu hastanelerinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Ayrıca sponsorluk anlaşması için basın toplantısı da düzenlenecek.

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