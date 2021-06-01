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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'den kritik karar! Gökhan Gönül'le yollar ayrılıyor mu?
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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 01.06.2021 - 08:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den kritik karar! Gökhan Gönül'le yollar ayrılıyor mu?

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Son Dakika: Fenerbahçe'den kritik karar! Gökhan Gönül'le yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de gözler sözleşmesi biten futbolcuların durumuna çevrilirken 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Gökhan Gönül'ün sözleşmesinin uzatılıp uzatılmaması konusundaki belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bilmecesi... Sarı lacivertliler ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonuyla ilgili kararın teknik direktörün netleşmesiyle verileceği öğrenildi.

Futbolu bırakma düşüncesi olmayan Gökhan Gönül, 1 yıl daha sarı lacivertli formayla devam edip kariyerini şampiyonlukla noktalama amacında.

TEKNİK DİREKTÖR KARARI KRİTİK

Süper Lig'de talipler olsa da kariyerinin son dönemine Fenerbahçe ile devam etmek isteyen Gökhan Gönül, yeni hocanın netleşmesini bekliyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçede büyük belirsizlik
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de büyük belirsizlik

Fenerbahçe'de son 10 maçta takımın başına geçen ve 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle son yılların en iyi puan ortalamasına sahip ismi olan Emre Belözoğlu'nun yeniden takımın başında olması bekleniyor. Başkan Ali Koç'un bugünkü toplantıda bu konuyla ilgili açıklama yapması da bekleniyor.

Bu durumda Gökhan Gönül'ün takımda kalma ihtimali de artacak. 36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. 

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