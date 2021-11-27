HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOLFÄ°KSTÜRBASKETBOLVÄ°DEOLARE SPORYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
Portekizin TÃ¼rkiye ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Kurada Ã§Ä±kÄ±nca...Portekiz'in Türkiye ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±! Kurada çÄ±kÄ±nca...#A Milli TakÄ±m
Ãœzerimize taÅŸ yaÄŸdÄ±racak bir olay: MÃ¼slÃ¼me olayÄ±Üzerimize taÅŸ yaÄŸdÄ±racak bir olay: Müslüme olayÄ±#Müslüme
Bir canavarÄ±n son 36 gÃ¼nÃ¼... Cezaevi kayÄ±tlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ± Epstein Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ mÃ¼, intihar mÄ± ettiBir canavarÄ±n son 36 günü... Cezaevi kayÄ±tlarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±! Epstein öldürüldü mü, intihar mÄ± etti?#Jeffrey Epstein
MÃ¼slÃ¼menin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin BakanlÄ±ktan aÃ§Ä±klama Ä°ÅŸte alÄ±nan kararlarMüslüme'nin ölümüne iliÅŸkin BakanlÄ±k'tan açÄ±klama! Ä°ÅŸte alÄ±nan kararlar#Müslüme
TÃ¼rkiyenin kanÄ± dondu Mide bulandÄ±ran iddialar... Kendini bÃ¶yle savunduTürkiye'nin kanÄ± dondu! Mide bulandÄ±ran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Sadece bilenler satÄ±n alÄ±yor YarÄ±ÅŸ ruhunu hissettiren otomobilSadece bilenler satÄ±n alÄ±yor! YarÄ±ÅŸ ruhunu hissettiren otomobil#Lotus
RÃ¼ÅŸvetin hesabÄ± konuÅŸmalarda MesajlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±: Olay olurum TÃ¼rkiyedeRüÅŸvetin hesabÄ± konuÅŸmalarda! MesajlarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±: Olay olurum Türkiye'de#RüÅŸvet
Yeni varyantta korkutan fark DÃ¼nya alarma geÃ§ti, peÅŸ peÅŸe yasaklar...Yeni varyantta korkutan fark! Dünya alarma geçti, peÅŸ peÅŸe yasaklar...#Omicron
Ã‡ocuklara darp ve cinsel istismar Ä°ki sevgili hakkÄ±nda rekor ceza talebiÇocuklara darp ve cinsel istismar! Ä°ki sevgili hakkÄ±nda rekor ceza talebi#ANKARA
2 maÃ§Ä±n ardÄ±ndan iÅŸler karÄ±ÅŸtÄ± TÃ¼rk futbol tarihine geÃ§ecek satÄ±ÅŸ...2 maçÄ±n ardÄ±ndan iÅŸler karÄ±ÅŸtÄ±! Türk futbol tarihine geçecek satÄ±ÅŸ...#Attila Szalai
Yeni varyant sonrasÄ± aÅŸÄ±lar gÃ¼ncelleniyor mu AÃ§Ä±klamalar peÅŸ peÅŸe geldi, Pfizer gÃ¼n verdi...Yeni varyant sonrasÄ± aÅŸÄ±lar güncelleniyor mu? AçÄ±klamalar peÅŸ peÅŸe geldi, Pfizer gün verdi...#Omicron
YargÄ±tay son noktayÄ± koydu Emekliye emsal zam kararÄ±YargÄ±tay son noktayÄ± koydu! Emekliye emsal zam kararÄ±#Emekli
KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸun kÄ±z kardeÅŸi Ä°pek TatlÄ±tuÄŸun yeni iÅŸiKÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ'un kÄ±z kardeÅŸi Ä°pek TatlÄ±tuÄŸ'un yeni iÅŸi#Ünlüler Ve KardeÅŸleri
SonbaharÄ±n son demleri: DoÄŸa iÃ§inde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak yerler | 12 ÅžEHÄ°R 18 ADRESSonbaharÄ±n son demleri: DoÄŸa içinde yürüyüÅŸ yapÄ±lacak yerler | 12 ÅžEHÄ°R 18 ADRES#Seyahat
Kendi iÅŸini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan baÅŸlÄ±yor, yarÄ±n sona eriyorKendi iÅŸini kurmak isteyenlere... 30 bin liradan baÅŸlÄ±yor, yarÄ±n sona eriyor#Franchising
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe'den kaleci transferi kararÄ±! Gökhan Akkan...

#Fenerbahçe#Gökhan Akkan#Transfer
Son dakika: FenerbahÃ§eden kaleci transferi kararÄ± GÃ¶khan Akkan...

Fenerbahçe'de Altay BayÄ±ndÄ±r'Ä±n uzun süreli sakatlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle kalede Berke Özer'i yalÄ±z bÄ±rakmak istemeyen yönetimin, devre arasÄ±nda Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan için giriÅŸimde bulunacaÄŸÄ± iddia edildi.

Haberin DevamÄ±

FenerbahÃ§e'den GÃ¶khan Akkan hamlesi! A Spor'un haberine gÃ¶re Altay BayÄ±ndÄ±r'Ä±n sahalara dÃ¶nÃ¼ÅŸ tarihinin kesin olmadÄ±ÄŸÄ± ve Berke Ã–zer'in iyi performansÄ±na karÅŸÄ±n rotasyonda yalnÄ±z kalmamasÄ± iÃ§in yÃ¶netim kaleci transferini gÃ¼ndemine aldÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n, devre arasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor kalecisi GÃ¶khan Akkan iÃ§in transfer giriÅŸiminde bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

Gözden KaçmasÄ±n

FenerbahÃ§ede Attila Szalai ve Chelsea bilmecesi Galatasaray, Olympiakos maÃ§larÄ± sonrasÄ± iÅŸler deÄŸiÅŸtiFenerbahçe'de Attila Szalai ve Chelsea bilmecesi! Galatasaray, Olympiakos maçlarÄ± sonrasÄ± iÅŸler deÄŸiÅŸtiHaberi görüntüle

SÃ–ZLEÅžMESÄ° SEZON SONU BÄ°TÄ°YOR

GÃ¶khan Akkan'Ä±n Ã‡aykur Rizespor ile sÃ¶zlÅŸemesi sezon sonunda bitiyor. Daha Ã¶nce Ã§Ä±kan haberlerde Karadeniz ekibinin GÃ¶khan ile 3 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ ancak resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Â

Son dakika: FenerbahÃ§eden kaleci transferi kararÄ± GÃ¶khan Akkan...

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Fenerbahçe#Gökhan Akkan#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸun kÄ±z kardeÅŸi Ä°pek TatlÄ±tuÄŸun yeni iÅŸi

KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ'un kÄ±z kardeÅŸi Ä°pek TatlÄ±tuÄŸ'un yeni iÅŸi

#Ünlüler Ve KardeÅŸleri
Kendi iÅŸini kurmak isteyenlere... Franchising fuarÄ±nda iÅŸ fÄ±rsatlarÄ±

Kendi iÅŸini kurmak isteyenlere... Franchising fuarÄ±nda iÅŸ fÄ±rsatlarÄ±

#Franchising
Palm yaÄŸÄ± hakkÄ±nda korkutan detay

Palm yaÄŸÄ± hakkÄ±nda korkutan detay!

#Palm YaÄŸÄ±