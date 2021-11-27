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FenerbahÃ§e'den GÃ¶khan Akkan hamlesi! A Spor'un haberine gÃ¶re Altay BayÄ±ndÄ±r'Ä±n sahalara dÃ¶nÃ¼ÅŸ tarihinin kesin olmadÄ±ÄŸÄ± ve Berke Ã–zer'in iyi performansÄ±na karÅŸÄ±n rotasyonda yalnÄ±z kalmamasÄ± iÃ§in yÃ¶netim kaleci transferini gÃ¼ndemine aldÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n, devre arasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor kalecisi GÃ¶khan Akkan iÃ§in transfer giriÅŸiminde bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

SÃ–ZLEÅžMESÄ° SEZON SONU BÄ°TÄ°YOR

GÃ¶khan Akkan'Ä±n Ã‡aykur Rizespor ile sÃ¶zlÅŸemesi sezon sonunda bitiyor. Daha Ã¶nce Ã§Ä±kan haberlerde Karadeniz ekibinin GÃ¶khan ile 3 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ ancak resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

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