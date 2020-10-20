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Haber Giriş: 20.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Jose Sosa gelişmesi! Trabzonspor maçında...

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettği maçta takımının ilk golünü kaydeden Jose Sosa, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız futbolcunun Trabzonspor derbisinde oynayıp oynamayacağı netleşti.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşan ve mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku yaşanmıştı.

26. dakikada penaltıdan attığı golle galibiyette rol oynayan Arjantinli yıldız sakatlık geçirmiş ve değişiklik istemiş ve kenara alınarak Mert Hakan oyuna dahil olmuştu.

Göztepe maçında teknik heyete değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Sosa'nın şu an herhangi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

Ayak serçe parmağında kırık olan yıldız oyuncu Trabzonspor derbisinde karşı forma giyeceği de gelen bilgiler arasında. (Sabah)

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