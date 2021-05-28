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Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! Bedavaya...

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Son Dakika: Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! Bedavaya...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Bayern Münih ile yollarını ayırarak boşa çıkan Jerome Boateng'in ismi Fenerbahçe ile anıldı.

Transfer çalışmalarına henüz başlamayan Fenerbahçe’de buna karşın birçok isim gündeme geliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Bayern Münih ile yollarını ayırarak boşa çıkan Jerome Boateng ismi Fenerbahçe ile anıldı. 33 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli takımın gündeminde olduğu iddia edildi.

Bayern’deki 10 yıllık kariyerine son veren Boateng’in şu an bonservisi elinde bulunuyor. Tecrübeli savunmacı geçen sezon Bayern Münih’te 39 resmi maça çıktı, 2 gol attı.

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