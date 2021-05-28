Son Dakika: Fenerbahçe'den Jerome Boateng bombası! Bedavaya...

Transfer çalışmalarına henüz başlamayan Fenerbahçe’de buna karşın birçok isim gündeme geliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Bayern Münih ile yollarını ayırarak boşa çıkan Jerome Boateng ismi Fenerbahçe ile anıldı. 33 yaşındaki stoperin sarı-lacivertli takımın gündeminde olduğu iddia edildi.

Bayern’deki 10 yıllık kariyerine son veren Boateng’in şu an bonservisi elinde bulunuyor. Tecrübeli savunmacı geçen sezon Bayern Münih’te 39 resmi maça çıktı, 2 gol attı.