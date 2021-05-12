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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması!

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Son Dakika: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde 1. derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin duyurusunda "Sivasspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

26 yaşındaki milli orta sahanın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sakatlanarak kenara gelen İrfan Can'ın yanına giderek milli oyuncuyu teselli etmişti

Son Dakika: Fenerbahçeden İrfan Can Kahveci için sakatlık açıklaması

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