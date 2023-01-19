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Son Dakika: Fenerbahçe'den Hatayspor'a transfer! Volkan Demirel, Ali Koç'tan Mert Hakan Yandaş'ı istedi... "İkna edebilirsen al götür"

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#Transfer#Mert Hakan Yandaş#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçeden Hatayspora transfer Volkan Demirel, Ali Koçtan Mert Hakan Yandaşı istedi... İkna edebilirsen al götür
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 15:47

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'a Hatayspor talip oldu. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deneyimli oyuncu için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan izin aldı.

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ı Hatayspor kadrosuna katmak istiyor.

İKNA EDERSEN AL GÖTÜR VOLKAN

Hatay yerel basınında yer alan habere göre; transfer döneminde çalışmalara başlayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mert Hakan Yandaş transfer için bir görüşme yaptı.

Volkan Demirel, deneyimli oyuncuyu Hatay'a getirmek istediğini Ali Koç ile paylaştı. Ali Koç ise, "Eğer ikna edersen al götür Volkan" dedi. Bu cevabın üzerine Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ile görüşmelere başladı.

MERT HAKAN'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ilginç kart istatistiği ile dikkat çekiyor. Trabzonspor maçının 62. dakikasında ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev grup müsabakasının 73. dakikasında sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan, Galatasaray derbisi de hesaba katılınca bu sezon yedek kulübesinde 3 kez sarı kart gördü.

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#Transfer#Mert Hakan Yandaş#Fenerbahçe

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