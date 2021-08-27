Son Dakika: Fenerbahçe'den golcü harekatı! Enner Valencia'nın takım arkadaşı...

Fenerbahçe, golcüde hata yapmamak için titizlikle çalışıyor. Birçok aday belirleyen Sarı-Lacivertliler, bu oyuncularla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor.

Fanatik'in haberine göre; bu isimlerden biri Felipe Caicedo. Enner Valencia’nın Ekvador Milli Takımı’ndan arkadaşı olan golcü oyuncu, Lazio’nun bu sezonki kadro planlamasında yer almıyor. 32 yaşındaki forvet için hamle yapan ilk takım Genoa oldu, Caicedo’yu senelik 2.2 milyon Euro maaş önerdi. Ancak yıldız futbolcu bunu geri çevirdi.

Fenerbahçe, oyuncuyla temasa geçerek şartlarını sordu. Ayrıca yönetimin, tecrübeli golcüyle ilgili olarak hem Valencia’dan hem de Lazio’daki takım arkadaşı Muriç’ten olumlu referanslar aldığı öğrenildi.

Başka talip çıkmadan...

Sarı-Lacivertliler’in radarındaki bir diğer isim ise Keita Balde. Senegalli yıldız için en büyük rakip Valencia’ydı. Ancak İspanyol ekibi, forvet transferindeki ilk hedefi olan Marcos Andre’yi Valladolid’den 8 milyon Euro’ya transfer etmeyi başardı. Yarasalar, Balde’nin peşini bıraktı. Premier Lig ekibi Watford’un da 26 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ancak Fenerbahçe kadar ciddi değil ve henüz girişimde bulunmadı. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, başka talipler çıkmadan bu transferi bitirebilir.