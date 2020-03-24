Son Dakika | Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin bombası

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Koronavirüse rağmen kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmaktan geri durmuyor. Fenerbahçe, iki bomba patlatarak yeni sezonun transfer sezonunu açmaya hazırlanıyor. yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan eski futbolcuları Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e transfer teklifi yaptı.

Sarı lacivertlilerin Gökhan'a 2 yıllık, Caner'e ise 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Beşiktaşlı yetkililerin sağ bek ve sol bek transferi için düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başı yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti.

Fakat iki oyuncu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Sarı Lacivertli taraftarların yoğun tepkisi oldu. Özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde taraftarlar iki oyuncunun resminin olduğu paralar bastırıp sahaya atmıştı.





Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri

Beşiktaş

134 maç

7 gol

13 asist

Fenerbahçe

339 maç

12 gol

52 asist

Caner Erkin'in Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyeri

Beşiktaş

117 maç

5 gol

28 asist

Fenerbahçe

213 maç

16 gol

48 asist





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