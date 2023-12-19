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Son Dakika: Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

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#Fenerbahçe#Dzeko#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçeden Edin Dzeko açıklaması Galatasaray derbisinde oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 12:46

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin dünkü idmanında hafif ağrı hisseden Edin Dzeko tedbir amaçlı hastaneye götürülüp MR’ı çekilmişti.

Dzeko'nun Galatasaray derbisinde oynamak istediği öğrenilirken çarşamba günkü Kayserispor maçıyla ilgili net bir durum söz konusu değil.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 resmi maça çıkan Dzeko, 16 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili resmi açıklaması şöyle;

Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acibadem Saglik
Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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#Fenerbahçe#Dzeko#Galatasaray

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