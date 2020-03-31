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Basketbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: Tüm sonuçlar negatif

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Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: Tüm sonuçlar negatif
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın ve erkek voleybol takımları ile basketbol kadın takımındaki tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır.

İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır.

Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir. 

İlk bulguları pozitif çıkan sonrasında yapılan ikinci testlerinde negatif gelen sporcularımız ve teknik heyetimizden bir çalışanımız tedbir amaçlı tıbbı kontrol altında, ev istirahatlerindedirler.

Bu süreçte kulübümüze desteklerinden ötürü sponsorumuz Liv Hospital/Medical Park hastanelerine destekleri için teşekkürlerimizi sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son Dakika | Fenerbahçeden corona virüsü açıklaması: Tüm sonuçlar negatif

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