MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: "Tekrar test yapılacak"
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: "Tekrar test yapılacak"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: "Tekrar test yapılacak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: "Tekrar test yapılacak"
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Spor Kulübü, daha önce corona virüsü testi pozitif çıkan çalışanın ev izolasyonunda tedavisine devam edildiği ve 11 Mayıs'ta tüm teknik ekibin ve futbolcuların tamamının bir daha Covid-19 PCR testine tutulacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik kadrosu ve oyuncularına 11 Mayıs Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tesislerde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması, birinin ise şüpheli durumda olması nedeniyle futbol takımının bugün yapması gereken antrenmanın iptal edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı pazartesi günü bir kez daha Kovid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır."

 

Son Dakika | Fenerbahçeden corona virüsü açıklaması: Tekrar test yapılacak

Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle