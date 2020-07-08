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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den Caner Osmanpaşa hamlesi!
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Futbol
Haber Giriş: 08.07.2020 - 08:53,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den Caner Osmanpaşa hamlesi!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den Caner Osmanpaşa hamlesi!
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Sivasspor’da bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner Osmanpaşa’nın da Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında yer aldığı konuşuluyor.

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin Caner Osmanpaşa ile de ilgilendiği iddia edildi.

Yiğido’da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Caner’i Kanarya, bu sezon büyük sıkıntı çektiği stoper pozisyonunda düşünüyor.

32 yaşındaki oyuncunun düzenli olarak ilk 11 olmasa da takımın iskeletinde yer alması planlanıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise 2021’de sona eriyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçeden Caner Osmanpaşa hamlesi

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