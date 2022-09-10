Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'den Bruma, Lemos ve Novak için flaş karar!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Bruma#Lemos
Son Dakika: Fenerbahçeden Bruma, Lemos ve Novak için flaş karar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 21:04

Fenerbahçe, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca görev alamayacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir.

Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir.

Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçeden ayrılan Kim Min-Jaenin transfer süreci hakkında açıklama Tercih sebebi ve gelen teklifler...Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae'nin transfer süreci hakkında açıklama! Tercih sebebi ve gelen teklifler...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bruma#Lemos

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth