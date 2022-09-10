Fenerbahçe'den ayrılan Kim Min-Jae'nin transfer süreci hakkında açıklama! Tercih sebebi ve gelen teklifler...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de yaz transfe döenminin başında en çok konuşulan konulardan biri Kim Min-Jae'nin durumu olmuştu.

Jorge Jesus'un takımda kalması konusunda ısrarcı olduğu Kim Min-Jae, 18 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

RENNES'E İMZA ATACAK DERKEN İŞLER NASIL DEĞİŞMİŞTİ?

Rennes ve Napoli gibi birçok kulübün transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği konuşulurken Fransız basınından gelen bir başka habere göre transferde işler değişti. L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı almıştı.

Haberin Devamı

NAPOLI DIŞINDA DA TEKLİFLER VARDI

Transfere aracılık eden menajerlerden Hoo Lee, Güney Koreli stoperin taliplerini ve tercih sebebini açıkladı.

İtalya basınına konuşan Lee, "Teklif yapan sadece Napoli değildi. Inter, Juventus, Tottenham, Roma ve Rennes de Kim Min Jae ile sözleşme imzalamak istedi. Bu takımların birçoğu Kim ile görüntülü görüşmeler yaptı" dedi.

NAPOLI TERCİHİNİN SEBEBİ

Hoo Lee sözlerini, "Kim'in iyi bir takımda, yüksek seviyede düzenli oynamasını istedik. O takım da Napoli idi" ifadeleriyle tamamladı.

"ANİ AYRILIK İÇİN ÜZGÜNÜM" DEMİŞTİ...

Ali Koç'un sözlerine göre kariyer planlamasında Fenerbahçe'ye bir sezonluk yer ayıran Kim Min-Jae, veda açıklamasında 'Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm.' ifadelerini kullanmıştı.

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye veda mesajı şu şekildeydi:

Bu ani ayrılık haberini verdiğim için üzgünüm. Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Burada çok fazla tecrübe kazandım. Taraftarlardan çok büyük sevgi ve destek gördüm. Bu kulüp için her şeyimi verdim. Tüm bunları geride bırakmak zorunda olduğum için üzgünüm. Fenerbahçe benim için bir basamak değil, futbol yolculuğumun önemli bir parçası. Fenerbahçe benim ailem ve her zaman kalbimin en derin yerinde hatırlayacağım. Ayrıca, aynı amaç için mücadele verdiğimiz takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe de teşekkür ederim. Seni seviyorum Fenerbahçe.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'DE 40 MAÇ

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla geçtiğmiiz sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.