Son Dakika: Fenerbahçe'den Bruma hamlesi! Yunan basını duyurdu...

Spor Arena Dış Haberler - Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma ile Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki futbolcuyu PSV Eindhoven'dan kiralık olarak kadrosuna katan Olympiakos, 7 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alma konusunda henüz karar veremedi. Yunan temsilcisi, mevcut sözleşmenin mali şartlarını hafifletmek ve satın alma opsiyonunu düşürmek için uğraşıyor.

Bu kararsızlık çerçevesinde Olympiakos'taki geleceği soru işareti olarak görülen yetenekli oyuncu için Eintracht Frankfurt ve Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

TEKNİK HEYET İSTİYOR, YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR



Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Bruma'yı takımda tutmak istiyor. Yunan basını, Portekizli çalıştırıcının vatandaşını takımda tutmayı arzuladığını yönetime bildirdiğini yazdı.

Pedro Martins'in bu talebi doğrultusunda Bruma'yı elinde tutmanın planlarını yapan Olympiakos yönetimi, PSV Eindhoven ile mevcut sözleşmenin maddi şartlarını hafifletmek için görüşmelerini sürdürüyor.

İKİ SENARYO VAR

Olympiakos yönetimi, Hollanda temsilcisine iki teklif sunmaya hazırlanıyor. İlk senaryoya göre; Olympiakos, PSV Eindhoven ile daha uzun soluklu yeni bir kiralık sözleşmesi imzalayacak. Yeni sözleşmede satın alma opsiyonu 7 milyon avrodan daha düşük bir rakam olacak. Ayrıca opsiyonun kullanılması halinde Bruma'ya 3-4 yıllık kontrat garantisi sunulacak.

İkinci senaryoya göre ise; kiralık sözleşmesi uzatılmayacak ancak satın alma opsiyonunda indirim talep edilecek. PSV Eindhoven 7 milyon avroluk satın alma opsiyonunu düşürmesi durumunda bir sonraki satıştan pay hakkı elde edecek.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Bruma'nın menajeri Catio Balde, geçtiğimiz günlerde Hollanda basınında verdiği röportajda oyuncusuna Türkiye'den teklifler geldiğini doğrulamıştı. Balde, "Bruma'yı birçok kulüp istiyor. Kendisine inanılmaz ilgi var. Özellikle Almaya, İspanya ve Türkiye'den teklifler geliyor. Burada kararı Olympiakos verecek. İsterlerse satın alma opsiyonunu kullanabilirler. Öncelik onlarda. Eğer Olympiakos istemezse bu sefer kararı PSV Eindhoven verecek."

BRUMA YUNANİSTAN'DA NE YAPTI?

Olympiakos formasıyla 29 resmi maça çıkan Bruma, takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.