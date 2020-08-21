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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha: Mario Mandzukic'e 5 milyon euro
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha: Mario Mandzukic'e 5 milyon euro

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Son dakika | Fenerbahçe'den bir transfer daha: Mario Mandzukic'e 5 milyon euro
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Yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi. Vedat Muriqi’i Lazio’ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Mandzukic’le masaya oturdu.

Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldız Mario Mandzukic'in menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

KISA SÜREDE YANIT VERECEK
Alınan bilgilere göre Mandzukic'e toplam 5 milyon Euro garanti ücret ve bonus maddeleri de önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek.

AVRUPA DIŞINA ÇIKMAYACAK
BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor. (Takvim)

Son dakika | Fenerbahçeden bir transfer daha: Mario Mandzukice 5 milyon euro

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