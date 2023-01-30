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Son Dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Fabio Borini iddiası...

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#Transfer#Fenerbahçe#Fabio Borini
Son Dakika: Fenerbahçeden bir transfer daha Fabio Borini iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 12:02

Hücum hattına da bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabio Borini transferinde sona yaklaştı.

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Ara transfer dönemini Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ve Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katarak açan Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden sarı - lacivertli yönetim, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvamıştı.

FABIO BORINI İDDİASI

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla Süper Lig'e damga vuran ve Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Fabio Borini transferini bitirmek üzere.

Haberde İtalyan futbolcunun 31 Ocak Salı günü kulüp binasına gelerek son prosedürleri tamamlayacağı ve imzayı atacağı kaydedildi.

Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Fabio Borini

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