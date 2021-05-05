Son Dakika: Fenerbahçe'den Benteke bombası! İmza tarihi...

Emre Belözoğlu’nun çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği Belçikalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, EURO 2020’de Belçika formasıyla mücadele etmesine kesin gözüyle bakılan Benteke’ye bir an önce imza attırmanın peşinde.

Oyuncunun dev turnuvada göstereceği performansla taliplerinin artmasından endişe ediliyor. Bu nedenle 11 Haziranda başlayacak EURO 2020’den önce deneyimli forvetle sözleşme imzalanması planlanıyor. Menacerle yapılacak görüşmelerde yol katedilmesi halinde Emre Belözoğlu’nun da devreye girerek Benteke ile bir konuşma yapacağı öğrenildi. (Fanatik)