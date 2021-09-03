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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar resmen Kasımpaşa'da!
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Futbol
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar resmen Kasımpaşa'da!

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Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Nabil Dirar resmen Kasımpaşa'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Faslı futbolcu Nabil Dirar, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak Fenerbahçe’de forma giyen kanat oyuncusu Nabil Dirar, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son dakika: Fenerbahçeden ayrılan Nabil Dirar resmen Kasımpaşada

Son dakika: Fenerbahçeden ayrılan Nabil Dirar resmen Kasımpaşada

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