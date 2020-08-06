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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye Union Berlin kancası!
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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2020 - 01:22,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye Union Berlin kancası!

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Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye, Union Berlin'in teklif yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alman futbolcu Max Kruse, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'e transfer oluyor.

Bundesliga ekibi, henüz bir kulüple anlaşmayan Max Kruse'ye resmi teklifini sundu.

WERDER BREMEN'İ REDDETTİ

Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını açıklamıştı.

Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." şeklinde konuşmuştu.

Kruse geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 20 Süper Lig maçına çıkarken 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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