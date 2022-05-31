Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa'dan sürpriz transfer! Ankara macerası başlıyor...

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Ankaragücü’nden flaş hamleler üst üste geliyor PSG’yle sözleşmesi biten Gueye’yi gündemine alarak transferde ses getireceğinin sinyallerini veren Sarı-Lacivertliler, şimdi de Fenerbahçe ’den ayrılan Jose Sosa’nın peşinde düştü.

Fanatik'in haberine göre; şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig ’de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca, Jose Sosa ile bizzat görüştü. Şu anda tatilde olan Arjantinli yıldızla söz kesen Başkent ekibi imzayı ise tatil sonrası atacak.

Gözden Kaçmasın Altay Bayındır: Herkes pusuda bekliyor Haberi görüntüle

Forvet Eze gündemde

Ankaragücü’nde golcü çalışmaları da devam ediyor. Üst düzey iki forvetle görüştüklerini açıklayan Faruk Koca, ayrıca Keçiörengücü’nün forveti Eze ile de büyük ölçüde el sıkıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.

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GÜNÜN ÖNE ÇIKAN FENERBAHÇE İDDİALARI...

SİNAN BOLAT İLE ANLAŞMA TAMAM MI?

Berke Özer ile yollarını ayıran, milli kalecisi Altay Bayındır ve 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin'in yanına tecrübeli bir yedek isteyen Fenerbahçe için Belçika basınından önemli bir iddia geldi. Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yazıldı. Sarı-lacivertli ekibin, kontratı biten ve takımdan ayrılan 22 yaşındaki Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kaleciyi yedek güç olarak istediğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.

FENERBAHÇE - MARCELO FLÖRTÜ

Jesus- Fenerbahçe anlaşmasında sona yaklaşılırken, Portekiz basınının da ilgisi Sarı-Lacivertliler’e çevrildi. Ülke medyasında hemen her gün Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri yer alıyor. Portekiz’den gelen son iddia ise taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak cinsten. A Bola’nın muhabiri Irene Palma, gazetesinin YouTube kanalında flaş bir haberi izleyenlerle paylaştı. Palma, “İnanabiliyor musunuz! Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kaldıran Marcelo, 1 ay sonra Jorge Jesus ile birlikte Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek” ifadelerini kullandı.

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3 milyon Euro maaş

Palma’nın bu sözleri, gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe, daha önce de Brezilyalı yıldızı transfer etmek istemiş ancak oyuncu Real Madrid’de kalma kararı almıştı. 34 yaşındaki sol bek, Şampiyonlar Ligi Finali’nin ardından İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı. Marcelo’nun Sarı-Lacivertliler’den 3 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi. Dünyaca ünlü yıldız için, 2007 yılında Real Madrid’e imza atmak için ayrıldığı eski takımı Fluminense’nin de devrede olduğu kaydedildi. Bir başka iddiaya göre ise Marcelo’nun eşi, çocuklarının eğitimi için kocasının İspanya’da kariyerine devam etmesinden yana.

FENERBAHÇE'YE CARVALHO MÜJDESİ

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Fenerbahçe ’de artık imza atması an meselesi olan Jorge Jesus, transferde öncelik olarak forvetin yanı sıra orta saha oyuncusu talebinde bulunmuştu. Tecrübeli teknik adam, Sporting’den eski öğrencisi William Carvalho’nun alınmasını istedi. Yönetim harekete geçti. Portekiz’den A Bola Gazetesi, 30 yaşındaki futbolcunun Jesus için Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığını yazmıştı. Dün, yıldız futbolcunun formasını giydiği Real Betis cephesinden de Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Antonio Cordon, transfer planlamalarıyla ilgili konuştu. Cordon, “Real Madrid’den Dani Ceballos’u istiyoruz. O da bize gelmek için çok hevesli. Ancak bu transferi gerçekleştirebilmemiz için bütçe yaratmamız lazım. Bu nedenle talibi olan oyuncuları satabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus görüşecek

Sarı-Lacivertliler’in, Jorge Jesus’u resmen açıkladıktan sonra 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk teklifi yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin hedefi, en fazla 5 milyon Euro’ya Real Betis’i ikna etmek. Carvalho’nun sözleşmesinde son senesine girmiş olması nedeniyle İspanyol ekibinin ‘makul’ bir bonservis bedeli belirlemesi bekleniyor. Yeşil-Beyazlılar’ın ikna edilmesi sonrası Portekizli yıldızla yapılacak görüşmelere Jorge Jesus’un da dahil olacağı öğrenildi.

BELOTTI'DE RAKİP MONZA

Flamengo’nun Gabigol’u bırakmaya yanaşmaması nedeniyle Fenerbahçe , listedeki diğer golcü adaylarına yöneldi. Sambacı’dan vazgeçilmese de alternatif isimler için girişimler hız kazandı. İlk hedef Andrea Belotti. Yıldız futbolcu Torino’yla sözleşme imzalamadı. İtalyan basınına göre Belotti ile Fenerbahçe arasında görüşmeler başladı. Rakam yazılmasa da golcü oyuncunun ilk taleplerinin Sarı-Lacivertliler’e yüksek geldiği ama pazarlıkların sürdüğü belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu için İtalya’nın iki devi İnter ve Milan da istekliydi. Ancak İnter’in Dybala’ya, Milan’ın ise Origi’ye öncelik vermesiyle birlikte bu iki kulüp Belotti transferini askıya aldı. Bu durum Fenerbahçe için avantaj olsa da yeni bir rakip sahneye çıktı: Monza...

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Fener’in kozu Devler Ligi

Yıllarca Milan’ın sahibi olan, İtalya’da başbakanlık da yapan Silvio Berlusconi’nin takımı Monza, Seria A’ya yükseldi. Milan’da olduğu gibi Monza’da da Berlusconi’nin sağ kolu olan ünlü futbol adamı Adriano Galliani, bu sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Berlusconi ve Galliani’nin ilk hedefinin Belotti olduğu ve yüksek bir teklifle masaya oturmaya hazırlandıkları kaydedildi. Fenerbahçe’nin kozu ise Şampiyonlar Ligi olacak. Monza, Adana Demirspor’da çok iyi bir sezon geçiren Mario Balotelli’yle de ilgileniyor.

ANDRE FRANCO İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Andre Franco, Portekiz Ligi’nde Estoril formasıyla 32 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 4 asistle tüm dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada oynamasına rağmen skor yükünü sırtlayan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Franco, geçirdiği müthiş sezonun ardından daha üst seviye bir takımda kariyerine devam etme kararı aldı. Portekizli futbolcunun bu talebini Estoril Yönetimi ile de paylaştığı belirtildi. Fenerbahçe’nin, talipleri olan Zajc’ı satması halinde Franco için teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ LINO

Gil Vicente’de çok iyi bir sezon geçiren Samuel Lino, 6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Fenerbahçe ’nin radarında bulunan Brezilyalı yıldızın yeni sezonda Çubuklu formayı giyme ihtimali halen var! Portekiz basınında yer alan haberlere göre Atletico, 22 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak gönderebilir. İspanyol devinin bu yönde bir karar alması halinde Fenerbahçe ile Braga’nın Lino için teklif yapmaya hazır olduğu öne sürüldü. Başarılı oyuncu, geride kalan sezonda 37 resmi maçta 13 gol atıp 5 asist yapmıştı.

ERTUĞRUL HABER BEKLİYOR

Fenerbahçe , sözleşmesi sona eren ve kulübe veda eden Berke Özer’in yerini doldurmak için iki aday belirlemişti. Kasımapaşa’da forma giyen Ertuğrul Taşkıran ve Genk’te oynayan Sinan Bolat. Yönetim, her iki oyuncunun transferi için de belirli bir aşamaya geldi. Son karar Jorge Jesus’a bırakıldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ertuğrul, yeniden Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. 32 yaşındaki file bekçisi, sabırsızlıkla Fenerbahçe’den gelecek müjdeli haberi bekliyor.