Altay Bayındır: "Herkes pusuda bekliyor"

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Giresunsporlu Umut Nayir’in ‘Çift forvet’ isimli podcast’inin ilk konuğu olan Altay, Türkiye’deki futbol iklimiyle ilgili şunları söyledi:

“Derbilerde herkes kazanmak için çıkar ama keyif almak, mutlu olmak lazım. Gerçek anlamda en mutlu olduğum maçlar Audi Cup’taydı. Aileler içeceklerini alıp eğlenmeye gelmişler, rakibi bile alkışlıyorlar. Bizdeki derbilerde ise herkes futbolcu bir hata yapsa diye pusuda. Kötü geçen maçtan sonra herkes üzerine basıyor. Koltuğunda oturanlar, hayatlarında fileye dokunmamış insanları artık çok önemsemiyor, işime bakmayı seçiyorum.”

KALECi YALNIZ VE SORUMLULUK TAŞIYAN ADAMDIR

Altay kaleciliği şu sözlerle tarif etti: “Kaleci; en arkada her şeyi gören forma rengi farklı, yalnız ve sorumluluk taşıyan adamdır.”

Ankaragücü’nde bir dönem birlikte forma giyen iki eski takım arkadaşından Umut Nayir, F:Bahçe’nin milli eldivenini şu sözlerle anlattı: “Altay biraz kendine bakmayı sever, kramponlarını bile boyatır.”