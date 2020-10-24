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Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a döndü!
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittıhad'a döndü.
Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesh eden Garry Rodrigues, resmen Al-Ittihad'a döndü.
Rodrigues, yeni takımının formasını giyerek poz verdi.
Daha önce takımda 23 numaralı formayı giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu kez 10 numaranın sahibi oldu.
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