Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a döndü!

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesh eden Garry Rodrigues, resmen Al-Ittihad'a döndü.

Rodrigues, yeni takımının formasını giyerek poz verdi.

Daha önce takımda 23 numaralı formayı giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu kez 10 numaranın sahibi oldu.

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