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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a döndü!
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Haber Giriş: 24.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a döndü!

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Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a döndü!
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittıhad'a döndü.

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesh eden Garry Rodrigues, resmen Al-Ittihad'a döndü.

Rodrigues, yeni takımının formasını giyerek poz verdi.

Daha önce takımda 23 numaralı formayı giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu kez 10 numaranın sahibi oldu.

Son Dakika | Fenerbahçeden ayrılan Garry Rodrigues, Al-Ittihada döndü

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