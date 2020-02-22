Son Dakika | Fenerbahçe'den ayrılan Adil Rami, Sochi ile sözleşme imzaladı!
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesh eden Adil Rami, Rusya'nın Sochi takımına transfer oldu.
Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.
Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.
Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, sezon başında 1 1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.
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