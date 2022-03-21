Son Dakika: Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması! Sakatlık durumu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Attila Szalai’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Dün akşam İttifak Holding Konyaspor ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Attila Szalai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz iç yan bağında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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