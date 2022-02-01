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Son dakika: Fenerbahçe'den Antero Henrique atağı! Ali Koç sportif direktörlük için görüştü

#Transfer#Fenerbahçe#Antero Henrique
Son dakika: Fenerbahçeden Antero Henrique atağı Ali Koç sportif direktörlük için görüştü

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, PSG eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçti.

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Şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı lacivertlilerde, kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken Başkan Ali Koç'un, PSG eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçtiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarının devam ettiği sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Portekizli futbol adamı Henrique ile sportif direktörlük için görüştü.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçti.

Porto'da ve PSG'de yıllarca sportif direktörlük yapan Portekizli futbol adamının, sportif direktörlüğün yanısıra futbol aklı olarak da düşünüldüğü ifade edildi.

Aynı zamanda Henrique'nin bir dönem, Fenerbahçe'nin gündeminde Joachim Löw ile temas kurduğu da dikkat çekti.

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FALCAO, JAMES RODRIGUEZ, JACKSON PARTINEZ, HULK...

53 yaşındaki Portekizli futbol adamı, ismini ülkesinin Porto takımında duyurdu. 2005-2006'da göreve gelen Henrique; 11 yıl boyunca Porto'da 7 lig ve 1 Avrupa ligi şampiyonluğu yaşadı.

Henrique'nin Porto'da öne çıkan özelliği yeni yeteneklerin keşfi ve bu oyuncuların satışları oldu. Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Pepe, Hulk, Moutinho ve Mangala sportif direktör Henrique projesinin zirvesindeki isimler.

PEREIRA'YLA PORTO'DA ÇALIŞMIŞTI

Antero Henrique aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı Porto'ya kazandıran isim. İkilinin yolları 2010 yazında kesişti. Villas Boas'ın yardımcısı olan Pereira bir sezon sonra teknik direktörlüğe getirilmişti. Antero Henrique ile Vitor Pereira Porto'da 3 yıl birlikte çalıştı.

NEYMAR VE MBAPPE'Yİ PSG'YE GÖTÜRDÜ

2016’da PSG sportif direktörlüğüne getirilen ve 2 yıl bu görevde kalan Henrique, dünyanın en pahalı 2 transferi Neymar ve Kylian Mbappe'yi Paris'e getiren isim. Henrique'nin bir diğer görevi de Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmek için gerekli satışları yapmaktı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Antero Henrique

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