Son Dakika: Fenerbahçe'den altı numara operasyonu! İmza atmaya hazır

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Sarı-Lacivertliler’de transferin son günlerinde gündemin en başında altı numara transferi geliyor. Sportif direktör Mario Branco'nun yönettiği operasyonda amaç altı numara transferiyle sezonu kapatmak. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki yıldız futbolcu için bonservis konusunda fark iyice kapandı.

Ferdi Kadıoğlu dönüşe hazır

Yıldız futbolcu, sol kalça kasığındaki yırtık nedeniyle Twente deplasmanı ve ligdeki Ankaragücü maçını kaçırmıştı. Ferdi, Ay-Yıldızlı formayı da giyemedi. Milli arada tamamen iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Sarı- Lacivertliler’in jokeri, pazar günkü Antalyaspor karşılaşmasında sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sağlık ekibinin ‘oynayabilir’ raporu verdiği Ferdi, idmanlardaki görüntüsüyle herhangi bir eksiği olmadığını gösterdi. 23 yaşındaki futbolcunun pazar günü ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

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İsmail Kartal’ın zor kararı

Fenerbahçe’yi Süper Lig ve Konferans Ligi’nde 21 günde 7 maç bekliyor. İsmail Kartal, bu yoğun fikstürde elindeki geniş kadroyu dengeli ve doğru bir şekilde kullanmak için ekibiyle günlerdir çalışmalar yapıyor.

Tecrübeli teknik adamın bu süreçte ligde Edin Dzeko’yu, Konferans Ligi’nde ise Batshuayi’yi 11’de başlatma planı olduğu öğrenildi. Kartal’ın orta sahada rotasyon yapması sürpriz olmaz. Ayrıca Mert Müldür’ün her geçen gün yükselen performansı nedeniyle sağ bekte de Samuel ile Mert arasında dönüşüm yaşanabilir.

SONUNA KADAR AL-MUSRATİ

Sportif direktör Mario Branco, Libyalı yıldız için Portekiz’de Braga ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor. Fenerbahçe, Al-Musrati’yi renklerine katmak için sonuna kadar bastırmaya kararlı. Ancak Portekiz ekibiyle peşinat konusunda henüz orta yol bulunamadı.

Sarı-Lacivertliler’de transferin son günlerinde gündemin 1 numarası Al-Musrati. Sportif direktör Mario Branco, Fenerbahçe ile Braga arasında bonservis bedeli üzerindeki görüşmelerde farkın iyice kapanmasının ardından Portekiz’e gitmişti. Branco buradan işi bitirip, Al-Musrati’yi de yanına alarak dönmenin planlarını yapıyordu. Ancak yaklaşık 40 gün içinde Malaga’ya 11 milyon 725 bin Euro ödemesi gereken Braga, bonservisin büyük bölümünü peşin alma konusunda diretiyor. Taraflar arasında görüşmelerin tıkandığı nokta da bu konu oldu.

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Yönetime bilgi veriyor

Fenerbahçe’nin uzun vadeli ödeme planı, Portekiz ekibinden kabul görmedi. Başkan Antonio Salvador’un bonservisin büyük bölümünü peşin istediği ve bu konuda şu ana kadar geri adım atmadığı öğrenildi.

Sarı- Lacivertliler ise şu anda başka bir oyuncu satma imkanı olmayan Braga’nın eninde sonunda inadının kırılacağını umuyor. Mario Branco, kıran kırana pazarlıklara devam ediyor. Portekizli sportif direktörün her görüşmeden sonra yönetime süreçle ilgili bilgi verdiği ve aldığı talimatlar doğrultusunda pazarlıklara devam ettiği kaydedildi.

Libyalı yıldız hazır

Yönetim ise Al-Musrati’yi çok isteyen İsmail Kartal’ı sık sık bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Fenerbahçe’nin Libyalı yıldızla yapılan görüşmelerde ise her konuda anlaşma sağladığı ve bu konuda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Kulüpler anlaşır anlaşmaz 27 yaşındaki orta saha oyuncusu imza atmak için Türkiye’ye gelmeye hazır.

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