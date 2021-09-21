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Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni transferler sıfır çekti! Gönderilen isimler ise...

#Fenerbahçe#Transfer#Futbol
Son Dakika: Fenerbahçede yeni transferler sıfır çekti Gönderilen isimler ise...

Yeni transferlerden henüz verim alamayan Fenerbahçe’de gelenler gidenleri arattı. Gönderilen futbolcular oynadıkları takımlarda toplam 14 gole direkt katkı yaparken, yeni hücum silahları Rossi, Berisha ve Max Meyer sıfır çekti, Serdar ise sakatlandı.

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Vitor Pereira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, hücum hattında büyük değişiklik yaptı. Bu doğrultuda Berisha, Rossi, Serdar Dursun ile genç futbolcu Burak Kapacak kadroya dahil edildi. Ancak gelenler, gidenleri arattı...

Sabah'ın derlemesine göre; beğenilmeyip takımdan gönderilen Frey, Samatta, Thiam ve Ademi 14 gole direkt katkı yaparak takımlarının skor yükünü çekti. Antwerp'e giden Michael Frey, 9 kez fileleri havalandırıp 1 asist yaparken, aynı takımda oynayan Samatta da 1 gol kaydetti.

Sözleşmesi feshedilen Thiam ise Kayserispor'da 1 gol, 1 asistle devam ediyor. Bonservisiyle satılan Kemal Ademi de Rusya'da Khimki takımında 4 maçta 1 asist üretti.

5 milyon Euro verilerek kadroya katılan Berisha ile kiralık alınan Rossi 3 maçta gol bulamazken, Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Burak Kapacak ise forma yüzü göremedi. F.Bahçe'nin ligde 5 maçta attığı 6 gol ise Valencia (2), Zajc, Samuel, Ferdi ve Mesut'tan geldi.

PEREİRA'DAN YOĞUN MESAİ

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Teknik direktör Vitor Pereira, Başakşehir maçının analizine hemen 90 dakika sonra başlarken oyuncularını kendine getirmek için de büyük çaba sarf etti. Portekizli teknik adam, "Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve öz güvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz" sözleriyle oyuncularına seslendi.

'DİNLENİN' TAVSİYESİ

Vitor Pereira, Başakşehir yenilgisinin ardından takıma 1 gün izin vererek oyuncularının kafalarını dağıtmalarını istedi. Portekizli teknik adam, mental ve fiziksel yorgunluk gözlemlediği için takıma bir gün izin verirken herkese aileleri ile vakit geçirip dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. Kanarya bugün hazırlıklarına devam edecek.

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol