Son Dakika | Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için kritik karar!

İki takımın kupa finalinde oynama ihtimali nedeniyle de bu durum konusunda adım atılmıyor. Ancak Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda teknik direktörü yüzde 99 ihtimalle Erol Bulut olacak. Bu arada sarı lacivertli takım Alman teknik adam Löw'ü de gündemine aldı.

GÖLE'NİN SÜRESİ DOLDU SERDAR DAYAT FORMÜLÜ

Fenerbahçe'de Denizli ve Konya maçlarına teknik sorumlu olarak çıkan Zeki Murat Göle'nin görev süresi doldu. A Lisansı bulunan ve bu nedenle sadece 2 lig maçında teknik sorumlu olarak görev yapabilen Göle, antrenör ekibindeki görevine devam edecek.

Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan kısmında ProLisansı bulunan Serdar Dayat'ı teknik heyete dahil edeceği, Dayat'ın listeye teknik sorumlu olarak yazılacağı gelen bilgiler arasında.

(Sabah)