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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de yeni Corona virüsü testi!

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Son dakika: Fenerbahçe'de yeni Corona virüsü testi!
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Fenerbahçe, futbol A takımı, teknik ve idari heyet, Can Bartu Tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını ve durdurulan antrenman programının test sonuçlarına göre yeniden belirleneceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesislerimizde COVID-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir.

Son dakika: Fenerbahçede yeni Corona virüsü testi

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