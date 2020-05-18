Son dakika: Fenerbahçe'de yeni Corona virüsü testi!
Fenerbahçe, futbol A takımı, teknik ve idari heyet, Can Bartu Tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını ve durdurulan antrenman programının test sonuçlarına göre yeniden belirleneceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesislerimizde COVID-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir.
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