Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Beşiktaş derbisinde yeni hoca iddiası...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de yönetim içerisinde Vitor Pereira’nın bir an önce gönderilmesi için yoğun bir baskı var. Bu zamana kadar Portekizli hocaya destek çıkan Başkan Ali Koç da artık geri adım atmaya hazırlanıyor.

Fanatik'in iddiasına göre; teknik direktör arayışları hemen başlayacak. 1 Ocak’ta Beijing Guoan’dan ayrılacak olan Slaven Bilic’in durumunu hızlandırmak için girişimlerde bulunulması bekleniyor. Karagümrük’ten ayrılan Farioli yine gündeme gelebilir.

DERBİDE YENİ HOCA İDDİASI

Ezeli rakip Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası yeni hoca bulana kadar Önder Karaveli ile devam edileceğini açıkladı. Önümüzdeki haftaki derbide Siyah-Beyazlılar’ın hocasının kim olacağı merak edilirken, oklar bu kez Vitor Pereira’ya döndü.

53 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile oynanacak mücadelede takımının başında olmayabilir. Fenerbahçe, dev mücadeleye yeni bir hocayla çıkabilir.