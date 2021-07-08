Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon talimatı!

Spor Arena - Süleyman Arat | Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan oyuncularına “reaksiyon” talimatı geldi.

Topuk Yaylası Tesislerinde sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Göreve getirilen Portekizli Teknik Adam Vitor Pereira, oyuncularına sürekli uyarılarla müdahale ediyor, maç esnasında top kaptırmaktan korkmamaları gerektiğini ancak topu kaybedince mutlaka reaksiyon göstermeleri gerektiğini vurguluyor.

Pereira; Pas hatası yapmanın kendisi için bir hata olmadığını ancak topu kaybedince reaksiyon göstermemeyi asla tolere etmeyeceğini oyuncularına iletti.

Bu doğrultuda agresif bir takım olmaları gerektiğini futbolcu grubuna anlatan Vitor Pereira aynı zamanda keyif de almaları gerektiğini söyledi.

Pereira: “Yaptığınız antrenmandan keyif alın, zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin” sözleri ile antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken, oyuncular da hocalarına alkışlarla karşılık verdi.