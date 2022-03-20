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Son Dakika: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Oynama garantisi verilmeyince...

#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Mallorca
Son Dakika: Fenerbahçede Vedat Muriqi gelişmesi Oynama garantisi verilmeyince...

Gelecek sezon forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de gündeme bir kez daha Vedat Muriqi gelmişti. Kosovalı forvetin transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe’den, iki sezon önce İtalya Ligi ekibi Lazio'ya satılan Vedat Muriqi, Serie A'da bir türlü istediği ortamı bulamamıştı. Bu sezonun devre arasında İspanyol temsilcisi Mallorca'ya kiralanan Vedat, önceki gün Lig Radyo'ya özel açıklamalarda bulunmuş ve "Türkiye’nin büyük kulüplerinin hepsinden teklif aldım. Menajerlerim aracılığıyla görüşmelerimiz de oldu. Fakat en iyi teklifi Mallorca verdi. Ancak bir gün mutlaka Türkiye'ye döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

GARANTİ VERMİYORLAR

Fanatik'in haberine göre; Vedat gittiğinden beri forvet hattında sorun yaşayan Sarı-Lacivertliler'in, 27 yaşındaki oyuncu için tekrar harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe, ikincilik yarışındaki en kritik maçta Konyaspor ile karşılaşıyor
Fenerbahçe, saat 19.00’da Konyaspor’la sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ikincilik yarışının en güçlü iki adayı arasındaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. 50 puanla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe’de Ferdi ve Mert Hakan forma giyemeyecek. 55 puanlı lig ikincisi Konyaspor’da Abdülkerim ve Eray yok.

Mallorca'nın ligde küme düşmeme mücadelesi vermesi, Lazio'nun gelecek sezon da Muriqi'e direkt oynama garantisi vermemesi, Kanarya'nın kiralama teklifiyle eski oyuncusunu önümüzdeki dönem için transfer etmesi adına umut ışığı oldu.

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#Mallorca

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