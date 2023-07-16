Son Dakika: Fenerbahçe'de transferler arka arkaya! Dusan Tadic'i gece yarısı İstanbul'a getiren özel jet hemen tekrar yola çıktı... Rotası gizli...

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Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Dusan Tadic bombasının ardından iki imzaya daha hazırlanıyor. Rodrigo Becao transferini açıklaması an meselesi olan sarı lacivertli kulüp, Dominik Livakovic'i de bitirme noktasına geldi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in transferi konusunda kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı. Oyuncuyla da el sıkışan sarı lacivertli takımın, transferi resmen duyurmak için evrak işlerinin bitmesini beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9 milyon Euro ödeyeceği bildirildi.

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TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMI HEMEN SİLDİ

Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic, Instagram'dan Zadar Havalimanı'nda olduğu bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda sarı-lacivert kalpler ve kum saati olması, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Livakovic bu paylaşımı kısa süre sonra sildi.

ALTAY BAYINDIR GÖZDEN ÇIKARILDI

2019-20 sezonunda Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertli takımda gözden çıkarıldığı konuşulan milli futbolcuya Fransa'dan Monaco ve Hollanda'dan Ajax'ın talip olduğu kaydedildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezonun son bölümünde sakatlığından dolayı forma giyememişti. Fenerbahçe'nin yabancı bir kaleci transferi yapmak istemesinden dolayı Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

UÇAK YENİDEN KALKTI ANCAK TAKİP EDİLEMİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait KOC01 kodlu özel jet, Dusan Tadic'i Amsterdam'dan alarak Sahiba Gökçen'e getirmişti. Yıldız futbolcunun İstanbul'a inmesinin ardından yeniden havalanan uçak, alışılanın aksine yeni rotasını ve anlık hareketlerinin kamuya açık şekilde takip edilmesini engelledi.

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KOC01 kodlu özel jetin bu kez Fenerbahçe'nin hangi transferi İstanbul'a getireceği merak edilirken; Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao isimleri ön plana çıktı. Öte yandan sosyal medyada birçok taraftar Wilfried Zaha beklentisine girerken, Dusan Tadic gibi hiç beklenmedik bir transfer olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.