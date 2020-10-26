Son Dakika | Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi sonrası Luiz Gustavo alarmı!
Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden olan Luiz Gustavo, Trabzonspor derbisinde gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.
Fenerbahçe’nin orta sahadaki en kilit isimlerinin başında gelen Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasının ilk devresinde zorlu anlar yaşadı.
Sarı lacivertli ekibin defansının da açıklarını kapatmaya çalışan Brezilyalı futbolcu, ilk 45 dakikanın son anlarında Trabzon’un hızlı atağında Abdülkadir Ömür’ü ceza sahasına girmeden faul yaparak durdurdu.
Tehlikeli bir atağı engelleyen Gustavo, maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyarken, sarı kart görerek sınıra geldi. Sambacı, haftaya Antalya deplasmanında kart görürse, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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