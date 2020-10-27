Son Dakika | Fenerbahçe'de Tisserand gözlerine inanamadı, Gökhan Gönül cevapladı! "Sen bir de şampiyonlukta gör!"

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Tisserand'dan taraftara övgü. Yıldız oyuncu taraftara hayran kaldığını söyleyerek, "Saha içinde az sayıda taraftar vardı. Maçtan sonra da çok şaşırdım. Taraftar kutlama yapmak için dışardaydı. Umuyorum ki pandemi en yakında zamanda sona erer" dedi.

Gökhan Gönül ise Tisserand'a, "Bu daha hiçbir şey. Sen bir de şampiyon olduğumuzda gör. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en önemli taraftarıdır. Bunu göreceksin" dedi.

Tecrübeli oyuncunun bu sözlerinden daha çok etkilenen Kongolu yıldız, "Taraftarımızla birlikte bu statta bir arada olmayı çok istiyorum. Umarım bu gerçekleşir" dedi.

Trabzonspor maçında gol atarak takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu belirten Tisserand, "Kendi performansımı ikiye katlamak için ne gerekiyorsa yapaca ğım" diye konuştu. (Takvim)

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