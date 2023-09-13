Son Dakika: Fenerbahçe'de sportif direktör Branco, 6 numara transferini bitirmek için Portekiz'e gitti!

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Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala 6 numara arayışlarına hız verdi. Sportif direktör Branco, yıldız futbolcuya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için valizini toplayıp soluğu Portekiz'de aldı.

Gomes’e sıcak bakılmıyor

Sports Digitale’nin haberine göre Fenerbahçe’ye önerilen son orta saha oyuncusu Andre Gomes oldu. Everton’da kadroda düşünülmeyen Portekizli futbolcu için İngiliz ekibinin düşük bonservis beklentisi olduğu vurgulandı. Ancak Sarı-Lacivertliler’in, hem kariyerinde ciddi bir düşüş yaşayan hem de sakatlık konusunda sıkıntılı olan Gomes’e sıcak bakmadığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu, 2016’da 37 milyon Euro’ya Valencia’dan Barcelona’ya transfer olmuştu.

25 milyon Euro'ya imza attı

İspanyol devinde beklentileri karşılayamayan Gomes, 2019’da Everton’a 25 milyon Euro’ya imza attı. Portekizli futbolcu geçen sezonu Lille’de kiralık olarak geçirdi, Fransız ekibi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Everton’a geri döndü. Deneyimli futbolcu, 2015’ten bu yana sakatlıkları nedeniyle toplam 513 gün sahalardan uzak kaldı.

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Al-Musrati için soluğu Portekiz'de aldı

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, cuma günü bitecek olan transfer döneminden önce 6 numara takviyesini yapmak için son dönemde Al-Musrati’ye yoğunlaştı. FIFA’nın Braga’nın Malaga’ya 11 milyon 725 bin Euro ödemesi kararı sonrası süreç hızlandı. Sportif direktör Mario Branco, arkadaşı olan Braga Başkanı Antonio Salvador ile telefon trafiğine başlamıştı. Bu görüşmelerde belirli bir aşama kaydedildi. Bunun üzerine Branco, Al-Musrati transferine son noktayı koymak adına soluğu ülkesi Portekiz’de aldı.

Görüşmelerde peşinat anlaşmazlığı

Portekiz ekibi, 20 milyon Euro’luk talebini 15 milyon Euro’ya indirdi. Fenerbahçe ise bonuslarla 12 milyon Euro’ya kadar çıktı. Tarafların orta noktada buluşması olası görünüyor. Ancak ödeme takvimi konusunda fikir ayrılığı olduğu öğrenildi. Braga, Malaga’ya 45 gün içerisinde ödeme yapmak zorunda. Bu nedenle Al-Musrati’nin bonservisinin büyük bölümünü peşin almak istiyor. Fenerbahçe ise uzun vadeli bir ödeme planını kabul ettirmeye çalışıyor. Sarı-Lacivertliler’in, peşinatı yüksek ödemesi halinde toplam bonservis bedelini aşağıya çekme çabası olduğu kaydedildi.

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Libyalı yıldız beklemede

Yıldız futbolcu, Libya Milli Takımı’na gitmemişti. Al-Musrati, Braga ile idmanlara devam ederken, Fenerbahçe ile kulübü arasında yapılan görüşmelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve bu nedenle SarıLacivertliler’e gelme konusundaki talebini Braga Yönetimi’ne ilettiği öne sürüldü.