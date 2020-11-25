Son Dakika | Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor maçı sonrası Mbwana Samatta'nın görüntüsü olay oldu!

Fenerbahçe forması giyen Mbwana Samatta, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0 kazanılan Sivas Belediyespor maçının ardından ortaya çıkan görüntüsüyle çok konuşuldu.

Oyundan çıktıktan sonra kulübeye ya da soyunma odasına gitmeyen Mbwana Samatta, maçı kenardan takip etti.



Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü. (Fanatik)





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