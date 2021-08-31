Son Dakika: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün yeni adresi netleşiyor! Transfer an meselesi...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sinan Gümüş'ün yeni adresi netleşiyor.

A Spor'da yer alan habere göre 27 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibi ile prensipte anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Alanyaspor yönetimi, Sinan Gümüş'ün bonservisini almak istiyor.

Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması ve Sinan Gümüş'ün Alanya'ya gidip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Emre Belözoğlu'nun ayrılması sonrası gözden düşen Sinan Gümüş geçen sezon Fenerbahçe ile 20 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı.

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