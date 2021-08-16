MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı!
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı!

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden FenerbahçeSerdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi