Son Dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı!
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanan Serdar Dursun'un köprücük kemiğinin kırıldığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Serdar Dursun’un köprücük kemiğinin kırıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Süper Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun’un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.