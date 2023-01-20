Son Dakika: Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Aboubakar çıkışı! "İstersek alırız! Anaokulu yönetmiyoruz"

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Vincent Aboubakar ve diğer transferine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"İSTERSEN ALIRIZ, ANAOKULU YÖNETMİYORUZ"

Beşiktaş'a imza atması an meselesi olan Vincent Aboubakar ilgilendiklerine yönelik çıkan iddialarının sorulması üzerine Baki, "Aboubakar konusu, bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne bir kere menajerini aradık. Çok enteresan. Hele Suudi Arabistan’da, bizim oradaki çevrimizi sizler biliyorsunuz. Biz istersek, talip olursak alırız. Anaokulu yönetmiyoruz. Rakibimiz darılır, bize gücenir diye. Zaman zaman dikkat edeceğimiz durumlar da olabilir. Rakibimiz belki olayın son aşamasına gelmiştir. Centilmence davranabiliriz. Başkanımız ve yönetimimizi adeta bilerek ve isteyerek aciz göstermeye çalışanlar var. Biz kimseden çekinmeyiz. Biz eğer talipsek gideriz kulübüyle, menajeriyle daha sonra da kendisiyle masaya otururuz. Bizim şartlarımızı kabul ediyorsa da alıp getiririz" ifadelerini kullandı.

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"HAJI WRIGHT ŞU AN DÜŞÜNÜLMÜYOR"

Antalyaspor’da forma giyen Haji Wright ile ilgili ise Selahattin Baki, "Şu anda düşünülmüyor. Antalyaspor cephesi böyle bir açıklama mı yaptı? Şu anda bizim gündemimizde an itibariyle öyle bir şey yok. Bir forvet transfer ihtiyacı da Fenerbahçe’nin yok. Zaten 5 tane forvetimiz var" dedi.

ABOUBAKAR TRANSFERİNDE SON DURUM NE

Wout Weghorst’un ayrılığı sonrası Vincent Aboubakar ile temas kuran Beşiktaş, transferi İstanbul'da sonuçlandırıyor.

Yaklaşık 10 gündür kulübü Al Nassr ile fesih görüşmeleri yapan Kamerunlu golcü, kulüp ile tüm bağını kopardı. Vincent Aboubakar için özel uçak ayarlayan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu bugün İstanbul'a getirecek.

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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vincent Aboubaka'ın, ALEX isimli uçakla saat 18:00'da Riyadh'tan kalkıp, 21:40'da Atatürk Havalimanında olması planlanıyor.

YILLIK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Beşiktaş’ta 3’üncü dönemini yaşayacak olan Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Yarım dönem için 1.5 milyon euro kazanacak olan Kamerunlu golcü, diğer sezonlar için 2.5 milyon euro + bonus alacak.

Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek.

YABANCI KONTENJANI FIRSAT OLDU

Kadrosunda David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo, Pity Martinez, Jaloliddin Masharipov ve Vincent Aboubakar'ı bulunduran Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi sonrası yabancı oyuncu kontenjanı doldu.

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Ronaldo'yu sahada görmek için sabırsızlanan Al-Nassr, 37 yaşındaki yıldızın maçlara çıkabilmesi için bir yabancı oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda.Takımın yıldızlarından olan Vincent Aboubakar, bu sebeple Beşiktaş'a imza atmaya daha çok yaklaştı. Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte kulübün Kamerunlu golcünün ayrılığına onay verdiği kaydedildi.