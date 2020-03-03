Haber Giriş: 03.03.2020 - 20:47,
Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzonspor maçında ambulansa kaldırıldı
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Simon Falette sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlanan Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.
Fenerbahçe'de Falette yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Orta sahada maça başlayan Luiz Gustavo, stoper pozisyonuna geçti.
Falette'in çapraz bağ sakatlığı yaşadığı şüphesi olduğu açıklandı.
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