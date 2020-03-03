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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzonspor maçında ambulansa kaldırıldı
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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 20:47,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzonspor maçında ambulansa kaldırıldı

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Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzonspor maçında ambulansa kaldırıldı
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Simon Falette sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında sakatlanan Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

Fenerbahçe'de Falette yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Orta sahada maça başlayan Luiz Gustavo, stoper pozisyonuna geçti.

Falette'in çapraz bağ sakatlığı yaşadığı şüphesi olduğu açıklandı.

Son Dakika | Fenerbahçede sakatlık şoku Trabzonspor maçında ambulansa kaldırıldı

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